Mister troise Episodi finali duri da digerire | ma fuori a testa alta»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) È inevitabile partire dal finale per raccontare l’uscita di scena del Rimini dalla Coppa Italia. Emanuelelo fa con i soliti suoi modi pacati. "C’è amarezza, è duro riuscire aquegli– dice l’allenatore del Rimini –. Ma allo stesso tempo dobbiamo avere la capacità di trasformare tutto questo in autostima. Siamo venuti a Catania giocando con grande personalità e mentalità. In tanti periodi della gara abbiamo sviluppato un buon gioco e creato diverse occasioni. Forse l’unico demerito che abbiamo avuto nel primo tempo è proprio stato quello di non essere riusciti a concretizzare una di quelle occasioni nitide". Poi sui gol subiti. "Hanno condizionato anche perché li abbiamo subiti nelle due uniche vere occasioni dei nostri avversari – questo aumenta l’amarezza di– Sul ...

Pietrangeli torna ad allenarsi, Morra è ancora a mezzo servizio. Ma c’è da scommettere che entrambi saranno a disposizione di Mister Troise per i novanta ... (ilrestodelcarlino)

Il Rimini esce a testa alta dal Massimino, Mister troise: "Resta l'amaro in bocca, ma c'è personalità": Quel mancato rigore e il gol sullo scadere non convalidato fanno male. “E’ un amaro in bocca che è duro da digerire questa sera – sono le parole nel dopo gara di Mister troise -, ma dovremo avere la ...riminitoday

Catania-Rimini, Celli e Sala dal 1'. Le formazioni ufficiali: Mister troise, invece, schiera Sala in mezzo al campo assieme a Langella e Megelaitis. Queste le formazioni ufficiali della gara che potrete seguire tramite il LIVE MATCH di TuttoC. (Tutto C) Su altri ...informazione

VERSO CATANIA-RIMINI: conosciamo meglio la squadra di troise: Gubbio, Perugia, Cesena e Vicenza. Queste le squadre che il Rimini ha eliminato in Coppa Italia Serie C proseguendo il percorso fino al raggiungimento della semifinale di Coppa Italia Serie C. Rimini ...tuttocalciocatania