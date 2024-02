Migliori ospedali del mondo | c’è anche il San Matteo | tra i primi 7 in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pavia, 29 febbraio 2024 – Il Sanè tra iale tra isette d’. A stilare la classifica "World's Best Hospitals 2024" , come accade dal 2019 è Newsweek che, sulla base dei giudizi espressi dai pazienti dimessi dopo una degenza e su un sondaggio online condotto tra oltre 85.000 esperti medici, ha collocato il Policlinico al 117° posto tra le prime 250 strutture del globo. L’analisi che ha preso in esame 2.400di 30 Paesi piazza il Sanprima dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (135°) e dagli Spedali Civili di Brescia (202). Complessivamente sono sei le strutture lombarde inserite in classifica. Sul primo gradino del ‘podio lombardo’ sale il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ...