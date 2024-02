Melissa Satta bollata come ‘sex addict’ sulla stampa estera | lo sfogo sui social | “Basta | passo agli avvocati”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 28 febbraio 2024 – “Adesso”. Inizia così una lunga serie di storie Instagram in cuise la prende con il “tribunale dell’inquisizione mediatica”, annunciando vie legali contro testate e giornalisti che ricostruiscono – o millantano di ricostruire – i retroscena dietro la recente rottura con il tennista Matteo Berrettini. L’ex velina non esita a riportare titoli e homepage dei siti di informazioni che la diffamerebbero, tra cui spicca il Daily Mail. L’organo dibritannico, dai toni spesso gridati e scandalistici, non ha esitato a bollare“sex addict” (“dipendente dal sesso”), con “l’evidente scopo – accusa lei – di vendere qualche copia cartacea o guadagnare qualche clic in più”. Alla fine di un anno di “secchiate di m...da”, prese a destra ...