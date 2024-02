Marco Maddaloni ha lasciato momentaneamente la casa di Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 29 febbraio 2024)(US Endemol Shine) Subito dopo la fine della quarantesima puntata del, andata in onda ieri sera su Canale 5, i concorrenti ancora in gioco hanno dovuto fare i conti con un’uscita inaspettata. Dopo essere entrato in confessionale,non ha più fatto ritorno in, lasciando spiazzati tutti. “lascialadiper motivi personali“ è stato, infatti, il messaggio apparso sugli account ufficiali del programma intorno alla 3 di notte. Al momento della sua nomination,aveva mostrato un po’ di insofferenza per la durata monstre del programma, ...