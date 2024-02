ll giardino del futuro | la mostra dell’artista Andrea Salvatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CasermArcheologica e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Creta hanno avviato così il progetto Erasmus+ Scuola, dal titolo Life on mArt. Insegnanti di scienze, arte, fisica, materie letterarie, delle scuole medie di primo e secondo grado hanno trascorso tre giorni a Sansepolcro, dal 15 al 17 febbraio, lavorando con il team di CasermArcheologica, con due ricercatrici del Museo di Storia Naturale dell’Università e con gli artisti Roberto Ghezzi e Ilaria Margutti, impegnati da tempo in ricerche artistiche in profondo dialogo con la natura. Le attività si sono svolte tra CasermArcheologica in Via Aggiunti 55 e luoghi all’aperto come il Fiume Tevere e gli Orti Urbani gestiti dall’Associazione Floema. Il programma ha previsto inoltre una visita ad Aboca Museum, con particolare riferimento alle attività didattiche per le scuole. Roberto Ghezzi - artista noto per le sue ...