La squadra Angella e Vazquez | si valuta per sabato

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prosegue la preparazione dei biancorossi per la sfida in notturna al "Curi" contro la Recanatese. Per il prossimo appuntamento Formisano avrà intanto a disposizione Kouan che ha scontato il turno di squalifica. Buone notizie dache hanno svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo di fronte al presidente Santopadre che ieri ha spento 55 candeline. Il difensore e l’attaccante sarannoti giorno dopo giorno, lo staff biancorosso deciderà se impiegarli giàcon la Recanatese o aspettare martedì per la gara infrasettimanale con l’Entella. In difesa, vista l’assenza di Dell’Orco, nel caso in cuinon dovesse farcela, scatterà la conferma per il giovane Souare in difesa insieme a Mezzoni e Lewis. Per Bozzolan, invece, il rientro slitta di qualche giorno, si ...

