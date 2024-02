Inzaghi | «La dedica di Dimarco? Ecco cosa gli avevo detto!»

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha guidato l’Inter stasera al nuovo trionfo per 4-0 contro l’Atalanta, nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. L’allenatore, su Inter TV, dà un giudizio sulla prestazione della squadra. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonedà valore al gruppo dopo il poker in Inter-Atalanta: «Sono stati bravissimi i ragazzi. Abbiamo avuto quei dieci-dodici minuti per prendere le misure dell’Atalanta, una squadra ben allenata. Nelle ultime quindici penso non avesse mai perso, aveva pareggiato qualche partita e veniva da una serie di risultati. È una vittoria molto importante per noi, arrivata giocando bene segnando quattro gol e prendendo un palo. Dobbiamo continuare così. La fiducia è importantissima, per un allenatore cambiare cinque-sei giocatori e mantenere questi princìpi di gioco è molto molto bello da vedere. Solitamente lo facciamo già di ...

Pep Guardiola è stato nominato come miglior allenatore del 2023 nella cerimonia Fifa The Best . L'allenatore spagnolo è stato premiato per quanto fatto con il ... (corrieredellosport)

Inter-Atalanta 4-0! Inzaghi primo in Europa, ma Frattesi si fa male | OneFootball: Arriva anche il poker per l’Inter, che ha però un sapore dolce-amaro. A segnarlo, su bell’invito da punizione di Sanchez, è Frattesi, che si inserisce sul primo palo e batte per quarta volta ...onefootball

Inter-Atalanta 3-0, Lautaro record! Nessuno come i nerazzurri in Europa | OneFootball: Tutto pronto per Inter-Atalanta, ultimo recupero della 21ª giornata di Serie A, spezzettata a causa della Supercoppa Italiana. La squadra di Inzaghi cerca tre punti per allungare a + 12 e prendere il ...onefootball

Inter, due big di Premier hanno chiesto informazioni per Inzaghi: ha un anno di contratto: Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina alle voci di mercato sul tecnico dell'Inter: "La Premier chiama Inzaghi" foto di baratto Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio ...informazione