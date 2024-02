Inquilini del GF scoprono dell’uscita di Maddaloni | le reazioni | “Oddio che succede?!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Marcodurante l’ultima puntata del Grande Fratello ha palesato la sua stanchezza ed ha confessato ad Alfonso Signorini di sentire troppo la mancanza della sua famiglia. Dopo la puntata glisono stati chiamati – come sempre – uno alla volta in confessionale, il judoka campano è entrato alle 2 di notte e non è più uscito La prima ad accorgersi dell’assenza diè stata Rosy Chin. La cuoca ha sentito Sergio D’Ottavi mentre diceva agli altriche Massimiliano Varrese era in confessionale e si è subito allarmata: “Ma come? In confessionale c’è Max? E dov’è finito Marco? Prima c’era lui e non è mai uscito, ragazzi chiedete un po’. Prima c’era lui, ma non è mai uscito“. Glidella casa del Grande Fratellodi ...