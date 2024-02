Il museo del Delta protagonista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) COMACCHIO Comacchio e ilAntico sono stati tra i protagonisti della decima edizione di ‘TourismA’, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, che si è tenuto dal 23 al 25 febbraio al Palazzo dei Congressi di Firenze. Si tratta della più importante fiera archeologica d’Italia, organizzata dalla rivista ‘Archeologia viva’ (Giunti Editore). Presenti e protagonisti a TourismA, all’interno del circuito promozionale regionale ‘Romagna Empire’, Comacchio e ilAntico con uno spazio nello stand regionale curato da Cogetour. Per l’assessore alla Cultura e al Turismo Emanuele Mari, presente a Firenze, "i grandi risultati raggiunti negli ultimi due anni, in termini d’implementazione delle collezioni del nostroAntico per complessivi 224 reperti, sono ...