I risultati alle Pavoniere Saturday Wine Trophy A trionfare è Bonfiglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il sole ha accompagnato i giocatori che, nell’ultimo fine settimana di febbraio, hanno preso partecompetizioni in programma al Golf Le. Il weekend si è aperto con il, classico del calendario del circolo pratese. Lucaha vinto con 80 colpi mentre Andrea Morganti (35) e Roberto De Sanzo (39) si sono imposti nelle due categorie nette precedendo rispettivamente Alberto Innocenti (32) e Fabio Branchetti (36). Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo, a coppie, per la tappa del circuito International Pair. Cristian Corsini e Leonardo Morelli sono stati i mattatori della giornata vincendo grazie a un giro in 66 colpi e ben 48 punti nella categoria netta. Hanno così superato di una sola lunghezza Lucae ...