Gualtieri attacca Salvini e promette che il 70% delle strade secondarie di Roma sarà Zona 30 km h

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il sindacoe la sua direttiva per limitare l'utilizzo'Zone 30' in città: "La direttiva del Mit è strampalata, chiaramente ispirata a una volontà politica, ma non appoggiata alle fonti del diritto e risulta irragionevole nella sostanza".