Grande Fratello 2024 | una sorpresa per Beatrice | la prima finalista | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 29 febbraio 2024)Luzzi è ladel. Per l’attrice una bellissima: undai figli e dalla mamma.Luzzidel GF: ildella mamma e dei figli E’ tempo di sorprese al. Questa volta la destinataria èLuzzi, ladi questa edizione. L’attrice viene chiamata da Alfonso Signorini in confessionale per una bellissima: unmessaggio da parte di mamma Silvestra e dei suoi figli. «Mamma torno presto e ai ragazzi direi che sono loro che stanno vincendo per la ...