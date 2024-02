Gli incendi bruciano il Texas | morta una donna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una serie dista bruciando ilnelle ultime ore, con uno di questi roghi che è diventato uno dei più grandi nella storia dello Stato. C'è anche una vittima accertata, unadi 83 anni della cittadina di Stinnett. Le fiamme hanno colpito una vasta area di piccole città e numerosi terreni destinati all'allevamento di bestiame. Le autorità avvertono che i danni alle comunità degli altipiani potrebbero essere ingenti. L'o più grande si è esteso per quasi 1.300 miglia quadrate, lambendo parti del vicino Oklahoma. Il servizio forestale delha affermato che le fiamme stanno riuscendo ad essere contenute solo in minima parte.

incendi in rapida espansione stanno bruciando grandi aree del l'Oklahoma nordoccidentale. Un video dell'emittente televisiva KWTV di Oklahoma City ha mostrato ... (liberoquotidiano)

Grande Incendio in un’azienda nel Milanese. A Truccazzano, Comune parte del Parco Adda Nord e del territorio della Martesana, un Incendio ha colpito l’azienda ... (ilfattoquotidiano)

Amam, l’allerta acqua è rientrata: risolto il problema causato dal maltempo a Fiumefreddo: Ha aggiunto Federico Basile: “In più, ci sono eventi esterni che possono incidere. In agosto, ad esempio, gli incendi hanno spaccato i cavi elettrici e in quel periodo, al sessanta per cento, il ...tempostretto

Vigili del fuoco guidano in mezzo all'incendio fuori controllo: l'impressionante video della camera car: "Tutti gli armamenti e i materiali speciali sono al sicuro - ha dichiarato la direzione dell'impianto - non c'è attualmente nessun incendio nel sito, mentre il personale d'emergenza monitora di ...today

incendi intimidatori contro il sindaco di Sermoneta: condannato ex presidente della Pro Loco: E' stato condannato a 4 anni e quatro mesi di carcere, pena addirittura superiore a quella richiesta dall'accusa, Giuseppe Gentile, ex presidente della Pro Loco di Sermoneta considerato il mandante di ...latinatoday