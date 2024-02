Giornalismo e basket Nessuno è stato come lui

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Se ilè entrato per tanti decenni nelle case degli italiani lo si deve al divulgatore numero 1 della pallacanestro. Aldo Giordani, il cui centenario dalla nascita ricorre proprio in questi giorni. Giocatore da giovanissimo, allenatore (anche campione d’Italia di A femminile con Roma), ma soprattutto giornalista e telecronista. I trionfi del passato della nazionale e dei club, dalla nascita della RAI nel 1954 fino al termine della sua carriera a fine anni ‘80 portano tutti la sua vocemarchio indelebile. Pensare a quelle immagini senza il suo commento è semplicemente impossibile. Nato nel 1924 a Milano, scomparso nel 1992, la sua frase iconica, semplice, ma efficace racchiude tutta l’imprevedibilità di questo sport: "Vedeteè il" soleva dire quando le partite cambiavano inerzia da un ...

