Giappone | produzione industriale a gennaio -7 | 5%

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lo scandalo sulle falsificazioni dei test di sicurezza della casa auto Daihatsu, controllata della Toyota, pesa sullase, che registra il maggior calo dal maggio 2020, dai tempi del Coronavirus. Nel primo mese dell'anno l'output è diminuita del 7,5% rispetto a dicembre, con un calo marcato del 17,8% nell'industria automobilistica. Il ministero dell'Industria nipponico ha rivisto al ribasso la propria valutazione sul ciclo produttivo per la prima volta in sei mesi, affermando che la"continua a mostrare segni di debolezza dopo la fase di instabilità registrata in dicembre". Inla prima casa automobilisticase ha deciso di sospendere le spedizioni di alcuni modelli dopo aver riscontrato irregolarità nei ...

