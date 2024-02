(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo le marce in città, Corro Rosa, e le Pink Parade a Milano per raccogliere fondi per la ricerca, a Pioltello arriva lasulleche ce l’hanno fatta. "Le 8 meraviglie",di guarigione dal tumore al seno, la bestia che ha rialzato la testa, e che in questo spicchio di hinterland si combatte con ogni mezzo. Così le volontarie di Aap, Ascoltami, Aiutami, Proteggimi, festeggiano l’8 marzo, ben prima della ricorrenza. Il taglio del nastro è in agenda venerdì alle 16.30 in biblioteca e poi porte aperte fino al 16 nei giorni di apertura. Sui pannelli "anche il percorso di sei nostre concittadine coraggiose", spiega la presidente Concetta Risi. È lei, Pink ambassador della Fondazione Veronesi, un’altra sopravvissuta alla malattia, ad aver ideato l’appuntamento fra arte, informazione e solidarietà. Ci sarà anche una ...

Il libro pubblicato da Maria Pia Abbracchio e Marilisa D’Amico per FrancoAngeli è un saggio che tutte le scienziate future e presenti dovrebbero leggere, per ... (ecodibergamo)

Donne in mostra. Le storie di chi ha vinto il cancro: mostra "Le 8 meraviglie" a Pioltello celebra storie di guarigione dal tumore al seno. Evento benefico con performance teatrale e quartetto di violiniste ex pazienti. Ingresso a pagamento, fondi per la ...ilgiorno

Invidia: come riconoscerla e come difendersi: Un altro segnale di invidia è il ricorrere spesso a confronti in cui l’invidioso si mette in mostra a scapito degli altri, come se fosse in corso una gara permanente sui terreni più vari, dallo sport ...tgcom24.mediaset

Come si applica un codice promozionale Tomtop: donna e bambini; computer, tablet, stampanti e altre componenti per l'ufficio; accessori audio e video, come proiettori, casse e amplificatori; articoli per la casa e il giardino, tra cui decorazioni, ...ansa