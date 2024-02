Corriere dello Sport – “Barcellona | incontro con gli agenti di Haaland”

Champions League: l'Eczacibasi elimina Scandicci: Le turche, campionesse del mondo, si impongono al tie break a Palazzo Wanny, bissando il risultato dell'andata e conquistano la semifinale ...corrieredellosport

Invincibile Inter 4x4, Dea travolta: Inzaghi ha già in mano la seconda stella: È durissima la mazzata dell'Inter 4x4 all'Atalanta, travolta a San Siro dalla corazzata inzaghiana che inanella la terza vittoria di fila in campionato per 4-0 (Salernitana, Lecce. Atalanta), ...corrieredellosport

Coppa di Francia, Valenciennes in semifinale: Rouen ko ai rigori: La favola del Rouen in Coppa di Francia è finita ai quarti di finale.Ironia della sorte, a fermare la corsa del club che milita in terza serie, che ha fatto parlare di sé per aver eliminato Tolosa e ...corrieredellosport