Coppa Italia Terranuova Triana beffata al 92’ dal Terre di Castelli

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ha dovuto dire addio alla, ilTraiana. I biancorossi, in dieci contro undici, hanno sfiorato l’impresa, ma con un gol deldial 92’, dal sapore della beffa, hanno dovuto sventolare bandiera bianca: è finita 3-3, dopo che la gara di andata era terminata 0-1 a favore degli emiliani. La gara sembrava già chiusa al 29’ della ripresa, con ildisul 2-0 e in superiorità numerica. Prima Sacconi e poi Ortiz hanno riacceso le speranze valdarnesi, ma poi Dembacaj ha regalato ai suoi la qualificazione ai quarti di finale. IlTraiana, adesso, dovrà concentrarsi esclusivamente sul campionato: al momento la squadra di Becattini è terza con 49 punti, a -2 dal Signa, e domenica osserverà il turno di ...

