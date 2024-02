Controlli antidroga con il cane Mitrix

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sicurezza fuori dalle scuole, arriva il. In questi giorni la polizia locale sta svolgendo una serie di operazioni a tutela della sicurezza degli studenti di tutte le scuole del territorio che vedono impegnato anche ildell’unità cinofila. Le attività si svolgono nelle immediate vicinanze degli istituti con particolare riferimento agli orari di entrata, uscita e all’intervallo. Il controllo da parte dell’unità cinofila ha uno scopo preventivo per la sicurezza di tutti gli studenti e la tranquillità delle rispettive famiglie. Mas.Sag.

Controlli e multe per 10mila euro nei negozi: trovati prodotti scaduti e extension senza indicazioni sanitarie: Nel mirino via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe, Piazzale San Savino, via Calabria, via Buozzi Servizio straordinario di controllo del territorio da parte del Commissariato di Polizia di ...youtvrs

Acireale, continuano i Controlli straordinari del territorio della Polizia di Stato: Controlli ad Acireale I servizi, coordinati da un funzionario del commissariato di Acireale, si sono anche avvalsi dell’impiego di due equipaggi con cani antidroga della Squadra Cinofili della ...newsicilia

Sulla pista scattano i Controlli: Controlli notturni presso un locale da ballo in un'associazione culturale rivelano attività irregolari e presenza di individui con precedenti. Operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga e a ...ilrestodelcarlino