Catania | Vanigli | “C’era da tirare fuori le unghie | ora testa al campionato”

Lucarelli è squalificato, Vanigli: “Ora pensiamo a rientrare in campionato”: Catania – Si ricomincia da qui. Da una finale di Coppa Italia strappata con le unghia e con i denti al cospetto di un avversario che recrimina per una rete annullata in pieno recupero. Mister Vanigli, ...livesicilia

Coppa Italia Serie C, sarà finale Padova-Catania: annullato il gol del Rimini al 91' che avrebbe portato il match ai supplementari: Coppa Italia Serie C, sarà finale Padova-Catania: annullato il gol del Rimini al 91' che avrebbe portato il match ai supplementari 28 Febbraio 2024 Venezia-Cittadella 2-0, Vanoli vola al secondo posto ...trivenetogoal

Rimini fuori dalla Coppa Italia, il Catania vince 2-0 fra le polemiche: Catania (4-2-3-1) Albertoni; Bouah, Celli (1’st Curado), Monaco (25’st Kontek), Castellini; Welbeck, Sturaro; Chiricò (25’st Chiarella), Tello, Cicerelli (43’st Haveri), Di Carmine (36’st Cianci). A d ...chiamamicitta