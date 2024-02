Calcio Saxum divorzia da Bedogni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nel girone D di Seconda categoria si cambia: è divorzio tra laUnited e mister Marco. Diverse vedute tra le due parti hanno portato la società a optare per il cambio, e nelle prossime ore verrà comunicato il sostituto. La, da neopromossa, è al nono posto con 24 punti. Sono cinque i punti sulla zona playout (a 19 la prima squadra in zona rossa è lo Sporting Cavriago). A soli tre punti, invece, c’è il Real Casina che è in zona playoff. Nel prossimo turno sfida interessante: laospiterà il Santos (29): il nuovo mister avrà subito a che fare con una squadra che è in corsa per il secondo posto.