Calci | pugni e rapina Gang in azione contro una 14enne e una 18enne | 5 arresti | anche due minori

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 febbraio 2024 –sotto la minaccia di un coltello. Poi, ladi cellulare e borsa. Per questo, cinque giovani, tra cui due, tutti di origine peruviana o nati in Italia sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa diaggravata in concorso ai danni di due coetanee. I fatti sono accaduti intorno alle 13:15 di mercoledì, in via Stamira d'Ancona nel quartiere Turro di Milano. A dare l'allarme alla polizia un gruppo di ragazzi che ha assistito alla scena. Gli aggressori sono tre 20enni con precedenti e due ragazze minorenni di 16 anni. Le vittime sono due ragazze peruviane di 14 e 18 anni. Stando a quanto ricostruito, gli aggressori hanno assalito le vittime prendendole amentre uno di loro brandiva ...