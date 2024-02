(Di giovedì 29 febbraio 2024) Slittano gligovernativi per rottamare e acquistarenuove e meno inquinanti. Sia a propulsione elettrica sia con motore endotermico. Se ne riparlerà non prima di aprile. Il...

Le famiglie si preparano a ricevere un Bonus dal valore di 460 euro . Non occorrer inviare domanda, arriverà automaticamente . A chi? Una vecchia conoscenza ... (cityrumors)

bonus badanti, patente a crediti per la sicurezza del lavoro, gestione degli alloggi universitari, impegno maggiore verso la digitalizzazione. Sono molte le ... (iodonna)

Bonus auto, gli eco-incentivi non partono a marzo: bloccati dalla burocrazia. Ecco a quando potrebbero slittare: Intanto si registrano, ma in parti secondarie, piccole modifiche allo schema che il ministro Urso ha ufficializzato al tavolo dell’auto a inizio febbraio. Tra le principali novità c’è, in primo luogo, ...ilmessaggero

Bonus edilizi: frodi per 290 milioni. Mille persone truffate e settanta imprese coinvolte: TREVISO - All'inizio è scoppiato il caso del Consorzio Sgai. A ruota è seguita l'indagine su Casa Zero, entrambe legate al SuperBonus 110%. Poi è spuntata ...ilgazzettino

Rc auto, come risparmiare oltre 2.000 euro con un veicolo nuovo: Il premio RC annuale per le auto con oltre i 15 anni di età è più alto di quello relativo alle auto “nuove”, per ogni classe Bonus-Malus. Questo delta aumenta al crescere della classe, passando dai 53 ...corriere