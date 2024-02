Apple Car addio | la Mela si concentra sull’Ia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) –ha deciso di annullare i suoi piani di sviluppo di veicoli elettrici, la cosiddettaCar, chiudendo un capitolo lungo un decennio di speculazioni e investimenti. Nota per la sua riservatezza su progetti non ancora annunciati, la compagnia di Cupertino non ha mai confermato ufficialmente l’esistenza di questo ambizioso progetto, che avrebbe coinvolto circa duemila persone. Le voci che circondavano il cosiddetto Project Titan, guidato direttamente dall’amministratore delegato Tim Cook, parlavano di un veicolo completamente autonomo, privo di volante e pedali, testimoniando l’innovativo spirito di. Tuttavia, secondo quanto riferito da Bloomberg News, molti dei talenti impegnati in questo settore verranno ora trasferiti al dipartimento di intelligenza artificiale dell’azienda. Il settore dei veicoli ...