Ancora rimodulazioni da TIM | aumenti in arrivo per alcune offerte mobili

Vodafone Italia, dopo il no a iliad arriva il sì a Swisscom: trattative in corso: Vodafone ha intrattenuto discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento del mercato in Italia e ritiene che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di ...hdblog

Vlahovic pronto a segnare il gol più bello: “Ha dato la disponibilità”: Vlahovic – Juvelive.it (Lapresse) Sì, certo, c’è Ancora chi lo mette in discussione ... vorrebbe convincere gli agenti del giocatore a rinnovare con un’eventuale rimodulazione. Questa è la strada ...juvelive

Progetti comunali con i fondi Pnrr già finanziato oltre il 75% dei lavori: Oltre il 75% dei cantieri già finanziato o addirittura terminato, solo il 22% deve Ancora partire. La corte dei conti ... il Comune di Pavia ha previsto anche un’eventuale rimodulazione dei conti.laprovinciapavese.gelocal