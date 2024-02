Youth league. I ragazzi di Abate ricevono il Braga. La vittoria vale il passaggio ai quarti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo diper la Primavera del Milan, che alle 14.30, apre le porte del Puma House of Football al, per gli ottavi di finale della competizione europea in gara secca. Finora i rossoneri hanno compiuto un ottimo percorso nella "Champions dei giovani" e l’obiettivo è quello di migliorare la semifinale raggiunta nella scorsa stagione e persa per mano dell’Atletico Madrid dell’ex Fernando Torres. Terminata la fase a eliminazione conquistando il primo posto del girone F davanti a Borussia Dortmund, PSG e Newcastle,(nella foto) vuole tenere alta la concentrazione dei suoi al cospetto di un avversario in forma: il, infatti, arriva sotto la Madonnina forte di quattro successi consecutivi in tutte le competizioni, ed è imbattuto da più di un mese. Arrivati secondi nel loro ...

La diretta LIVE di Milan-Braga , match valido per gli ottavi di finale di Youth League 2023 / 2024 . Al Vismara i rossoneri di Abate scendono in campo contro i ... (sportface)

Il Regolamento di Milan-Braga : ecco cosa succede in caso di pareggio negli ottavi di finale di Youth League 2023 / 2024 . Come accade in tutte le principali ... (sportface)

LIVE – Milan-Braga, ottavi Youth league 2023/2024 (DIRETTA): Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...sportface

Il Milan Primavera ospita il Braga negli ottavi di Youth league: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live: Il Milan Primavera ospita il Braga negli ottavi di Youth league: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live Torna il palcoscenico della Youth league per il Milan Primavera, che in gara secc ...milannews24

Milan Braga Primavera Youth league LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca: Torna il palcoscenico della Youth league per il Milan Primavera, che in gara secca affronta il Braga negli ottavi di finale al Puma House of Football. The post Milan Braga Primavera Youth league LIVE: ...calcioblog