Ucraina | Kiev | ' 1060 vittime subite da Mosca nell' ultimo giorno'

Ucraina: Mosca, 'distrutto drone di Kiev su Belgorod': Mosca, 28 feb. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino sopra la regione di Belgorod. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. "Questa notte è stato fer ...lanuovasardegna

Guerra Russia-Ucraina, da Mosca nuova polemica con l’Italia. Medvedev su Meloni a Kiev: una visita teatrale per distrarre l'elettorato dai problemi: L'ipotesi di una presenza di truppe occidentali in Ucraina, evocata ieri dal presidente Macron nel vertice convocato a Parigi, non convince gli alleati occidentali. Usa, Ue, Nato, Gran Bretagna, Germa ...ilsecoloxix

Ucraina, da Praga e Varsavia no a Macron: “Non invieremo truppe”: Praga, 27 feb. (askanews) – La Polonia non ha piani per l’invio delle sue forze armate in Ucraina. Lo ha confermato il primo ministro polacco Donald Tusk, opponendosi, di fatto, alla “chiamata alle ar ...lanotiziagiornale