Turismo | 60 milioni per l’accoglienza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Oltre 60nel triennio 2024-2026 a disposizione per investimenti nel sistema turistico regionale. Si tratta di risorse provenienti da fondi regionali, fondi europei e dal fondo di rotazione che permetteranno l’attivazione di numerosi bandi rivolti a enti locali, imprese e associazioni. L’obiettivo di questo ambizioso programma è quello di promuovere e consolidare l’immagine del sistema turistico regionale, valorizzando il patrimonio turistico, ambientale e culturale diffuso in tutte le Marche dal mare, passando per i borghi fino ai Monti Sibillini. Per fare questo è essenziale che la Regione sostenga una progettualità diretta ad organizzare una accoglienza turistica al passo con i tempi, "smart", in sinergia tra soggetti pubblici e privati promuovendo circuiti turistici ideati sulla base delle eccellenze presenti sui territori, che si tratti di cultura, ...