Trump e Biden vicono in Michigan

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha vinto nettamente le primarie democratiche in. E Donaldaltrettanto nettamente quelle repubblicane. Ma entrambi si trovano di fronte a una opposizione interna che non può essere sottovalutata:quella della base che accusa la Casa Bianca di essere pro-Israele nel conflitto a Gaza;quella dei moderati che hanno dato alla sfidante, Nikki Haley, circa il 30% dei consensi. Lo spoglio dei voti, in entrambi gli schieramenti, è ancora in corso, ma le indicazioni sono chiare. È sempre più, ma con qualche ombra. Circa il 15% degli elettori democratici ha scelto di dichiararsi “uncommitted”, cioé non ancora deciso a votareanche alle presidenziali di novembre. La percentuale, ...

