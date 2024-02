Troppi casi di violenza Insulti e botte agli arbitri Crescono le dimissioni | Cambiamo mentalità»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Cinque anni. Tanto c’è voluto per un nuovo incontro tra le società milanesi appartenenti alla Delegazione Provinciale e gli organi arbitrali della città. La pandemia ha fatto da spartiacque, creando enormi difficoltà in cui doversi districare, ma i numeri restano quelli di una provincia in cui la passione sgorga e nella quale servono(senza i quali, è bene ricordarlo, le gare non si disputano). I numeri annuali riportano 12.616 rapporti di gara, con 4.085 gare arbitrate di cui 2.320 del settore giovanile e 1.765 gare dei dilettanti; 7.793 partite dell’attività di base, divise tra 4.196 dei tornei autunnali e 3.597 dei primaverili. Dati illustrati nell’incontro dibattito “Come può sopravvivere un giovane arbitro dilettante in epoca Var?“, una domanda a cui hanno provato a rispondere i fischietti rappresentati da Jacopo Ceccarelli, presidente dell’AIA di ...