Tennis Bronzetti sconfitta dalla Wang ad Austin

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Comincia male, l’avventura sul cemento americano di Lucia. Lata verucchiese ha perso al primo turno al Wta 250 di, in Texas, l’Atx Open, dove era quarta testa di serie. La cinese Yafanvince 7-6 (5), 6-4 e completa quello che, secondo il ranking mondiale, è un piccolo upset (numero 69 contro numero 52)., che aveva vinto l’unico precedente tra le due (a Parma nel 2021), gioca un primo set estremamente equilibrato, va avanti di un break sul 3-2 ma perde subito il servizio e costruisce un testa a testa con l’avversaria che si risolve solo al tie-break. Sul 5-4 il minibreak decisivo, conche sale 6-4 e poi chiude 7-5 al quinto setpoint (tre erano arrivati sul 5-4 nel set). Nel secondo parziale decide tutto il break a zero al quinto gioco, con ...

L'azzurra è stata sconfitta in due ser dall'ucraina ROMA - Niente da fare per Lucia Bronzetti , eliminata al primo turno del "Mubadala Abu Dhabi Open", Wta ... (ilgiornaleditalia)

La romagnola ha ceduto per 6-0 6-3 alla russa Potapova DUBAI (EMIRATI ARABI) - Nulla da fare per Lucia Bronzetti al secondo turno del "Duty Free Tennis ... (ilgiornaleditalia)

La riminese è la prima italiana a prendere parte all'Atx Open in texas ROMA - Lucia Bronzetti è la prima italiana a prendere parte all'ATX Open, WTA Tour in ... (ilgiornaleditalia)

WTA Austin 2024: Parry fa suo il derby francese. Bene Osorio, eliminata Bronzetti: Sono cominciate le sfide del primo turno del torneo WTA di Austin. Purtroppo l’Italia perde subito l’unica sua rappresentante, visto che Lucia Bronzetti, che era testa di serie numero quattro, è stata ...oasport

WTA Austin 2024: Lucia Bronzetti eliminata da Yafan Wang all’esordio: Sconfitta al primo turno per Lucia Bronzetti nel WTA 250 di Austin, in Texas. La riminese deve cedere per 7-6(5) 6-4 alla cinese Yafan Wang: sono così subito terminate le presenze femminili italiane d ...oasport

WTA Austin, Lucia Bronzetti fuori all’esordio contro Wang: Si spegne al primo turno la luce di Lucia Bronzetti nel tabellone principale del WTA di Austin. La Tennista italiana, attualmente posizionata alla casella numero 52 della classifica femminile, è stata ...sportfair