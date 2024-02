(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Hr intern, 1 posto Sede di lavoro: Rho. Codice offerta Afolmet: 73817 Contratto: tirocinio, orario full time 40 ore settimanali. La risorsa, inserita come Hr intern con unoextracurriculare nell’ufficio, sarà di supporto per lo svolgimento di queste principali attività da svolgersi sotto la supervisione dell’Hr manager nella sede Kärcher Italia. Retribuzione: rimborso spese mensile 700 euro+ticket restaurant./a, 1 posto Sede di lavoro: Pogliano Milanese. Codice offerta Afolmet: 73513. Contratto: tempo determinato 12 mesi, orario full time 40 ore. La risorsa, che inizialmente verrà affiancata e formata ove vi siano lacune, dovrà utilizzare attrezzature da banco quali trapano, troncatrice, sega e saldatrice. Molto gradita esperienza pregressa in analoghe ...

Pisa, 13 febbraio 2024 – La Scuola Normale si appresta ad accogliere giovani studentesse delle scuole superiori provenienti da tutta Italia, per coltivare e ... (lanazione)

Stage nelle risorse umane. Operaio d’officina: Per informazioni: Afolmet.it. La risorsa, inserita come Hr intern con uno Stage extracurriculare nell’ufficio risorse umane, sarà di supporto per lo svolgimento di queste principali attività da ...ilgiorno

Venture Capital: nel 2023 investiti 249 milioni di euro in start-up attive nei Digital Service: (Teleborsa) - L'andamento degli investimenti in Digital Service in Italia ha visto un aumento costante dal 2018 fino al 2022 seguito da un netto calo nel 2023, con una riduzione del 60% dell'ammontare ...teleborsa

Npl e Stage 2, ecco una nuova opportunità nella gestione dei crediti problematici: Gli Stage 2 possono rappresentare un’opportunità per molti attori attualmente concentrati soprattutto sulla gestione dei crediti deteriorati. Ma serve un approccio che consenta di monitorare gli Stage ...milanofinanza