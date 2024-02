Serie D | Montevarchi in campo sabato prossimo alle 16 contro i bianconeri Beoni gioca d’anticipo col Trestina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La partita dell’Aquila con il, valida per il 25esimo turno diD e vitale per le speranze di rimonta dei rossoblù, si giocherà2 marzo e non il giorno successivo come da calendario. Cambierà anche l’orario d’inizio: le 16 anziché le 14.30. Un anticipo richiesto dalla società ospite per la concomitanza, proprio ilsera, del tradizionale Galà dello Sporting in programma al Borgo Palace Hotel di Sansepolcro, presenti al completo dirigenti,tori e staff del club tifernate.re di domenica, però, avrebbe indotto la squadra bianconera a disertare l’evento o a limitarsi a una fugace apparizione. Da qui l’invito alla comprensione che il, ringraziato per la disponibilità, ha avallato. A prescindere ...