(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Può tirare un altro grosso sospiro di sollievo l’Alcione dopo che ladi Appello Nazionale presso hail secondodel Bra. I piemontesi avevanoreclamo in data 12 febbraio avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva convalidato il risultato della gara del 3 dicembre 2023 Bra-Alcione Milano 0-1. Nel primoil Bra aveva puntato il dito su un presunto errore nella data di nascita del tesserato Diop che, come indicato nel reclamo “…non sarebbe nato il 22/08/2005, come da documentazione depositata all’atto del tesseramento, bensì il 24/08/2002…”. Ora anche il secondo grado di giudizio ha datoal club milanese

Si giocano stasera quattro posticipi per il campionato di Calcio di serie C. Fra le partite in programma alle 20,45 ci sono Foggia-Crotone e Virtus ... (noinotizie)

Under 15 Serie C. La squadra di piazzale del Popolo si lascia superare dal Lumezzane: Rimini e San Marino Academy a secco nel campionato Under 15 Serie C rispettivamente con Lumezzane (4-2, a segno per i biancorossi Casadei e Frati) e Spal (10-0 per la squadra di Ferrara) quinta della ...msn

Serie D, girone a. La Corte Sportiva D’Appello dà ragione all’Alcione. Respinto ancora il ricorso presentato dal Bra: La Corte Sportiva di Appello Nazionale respinge il secondo ricorso del Bra contro l'Alcione, confermando la vittoria del Milan. Il presunto errore sulla data di nascita del giocatore Diop non è stato ...ilgiorno

Romagna Rfc trionfa su Jesi, vittoria schiacciante nel torneo di Serie B rugby a Cesena: Il Romagna Rfc trionfa 89-14 contro Jesi nel torneo di rugby di Serie B a Cesena, confermando il suo ottimo momento e la leadership in classifica. Prossimo impegno in trasferta con Firenze.ilrestodelcarlino