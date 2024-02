Sequestro da 250 milioni a Tim | Truffò gli utenti L' azienda | Chiariremo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) È di quasi 322di euro la cifra delnotificata dai finanzieri della Guardia di finanza nell'ambito di un’indagine, della procura di Milano, che ha coinvolto Tim e alcune società di fornitura di servizi a valore aggiunto. Da quanto si apprende, a Tim (non indagata) sono stati stati sequestrati quasi 250. Oltre all'di telefonia risulterebbero coinvolte altre cinque società produttrici di contenuti, con sede a Roma, Torino, Milano e Madrid. Queste, secondo l’ipotesi accusatoria sostenuta dal pm Francesco Cajani (già titolare di un’analoga indagine che riguardava Wind), avrebbero beneficiato degli euro sottratti dal credito telefonico per giochi, suonerie, meteo, oroscopo e gossip, servizi 'premium' mai richiesti dagli. Il filone investigativo “trae origine da ...

