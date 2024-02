Santa Marinella | approvato il progetto esecutivo della ciclabile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – “Dal Porto al Castello”, un itinerario ciclo turistico che congiungerà il Castello diSevera al Porto di Civitavecchia. Una pistalunga all’incirca 25 chilometri che attraverserà le due città, con punti di sosta nell’area archeologica di Castrum Novum. E’ questo ilche è statodalla giunta comunale di, finanziato con i fondi del Pnrr per un importo totale di oltre 4milioni di euro. La ripartizione dell’investimento è di circa 1milione 500 mila euro (fondi Pnrr) e per oltre 900 mila euro con fondi propri dell’Amministrazione Comunale, attraverso un mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. Ilè in ...