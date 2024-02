Perché improvvisamente vogliamo vestirci tutti western?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Da Beyoncé a David Beckham, dalle Kardashian a Emily Ratajkowski: non occorre essere per forza in Texas per sentirsi come a un rodeo. L'estetica, infatti, imperversa tra le star, alle sfilate, sui social e nella musica. Che sia giunto il momento di aggiungere al carrello almeno un cappello da cowboy?