Manganellate a Pisa | ecco chi c' è dietro alla repressione della manifestazione studentesca pro-Palestina

Le parole sagge di Mattarella sulla delinquenza usata in piazza: di dannata sragione – in via San Frediano a Pisa. Io avevo subito visto l’estratto in cui un ragazzo veniva gettato a terra bocconi, sul suolo intriso di pioggia, accanto a una ragazza che aveva già ...ilfoglio

Noi giovani e meno giovani in piazza insieme contro i manganelli e per la libertà e la democrazia: Sono una fedele sostenitrice delle parole di Giorgio Gaber “libertà è partecipazione”. E allora sono andata, con amici, al Largo Beniamino Gigli a manifestare ed a cantare “Casa Mia” e “Bella Ciao” in ...globalist

Le Iene su Italia 1 Emma e Bugo protagonisti della serata: anticipazioni, servizi e ospiti del 27 febbraio: Le Manganellate di Pisa Con Alice Martinelli si parla degli scontri tra militari e gli studenti che hanno manifestato a Pisa, lo scorso venerdì 23 febbraio. La Iena ha intervistato Sara Costanzo, la ...movieplayer