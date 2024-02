Lucchese | che peccato Il Padova vince e vola in finale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Ladice addio allae lo fa subendo due gol dale sprecando davvero tante occasioni. Gara di ritorno della semidi, con lache affronta il, con il vantaggio del gol messo a segno al Porta Elisa da Yeboah. Gorgone schiera il classico modulo, con Coletta tra i pali. I rossoneri provano subito a farsi vedere con un bel cros pericoloso di Rizzo Pinna, per Magnaghi, che però commette fallo in attacco. La gara non si gioca su ritmi non troppo elevati ed ilne approfitta al 32’. Angolo dalla destra di Radrezza, Tiritiello, prova a deviare, ma palla arriva a Delli Carri che di testa centra la traversa, la ...