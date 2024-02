L’orco in casa era papà E la mamma tollerava

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mesi di abusi sessuali nei confronti della figlia dodicenne, tollerati dalla madre, che ne era a conoscenza e non è mai intervenuta per mettere fine. La coppia – 50 anni lui, 39 lei, residenti in Alto Lago – è finita a processo davanti al Gup di Como Carlo Cecchetti che ha condannato a 8 anni l’uomo, e 4 la donna, con rito abbreviato. I fatti erano emersi nel 2022, quando a scuola avevano intuito che ci fosse qualche problema, emerso poi con chiarezza durante le indagini dei carabinieri. Una situazione di abuso così grave e consueta, che la ragazzina era stata tolta alla famiglia, e affidata a una struttura protetta, dove si trova tuttora. Dagli accertamenti, tra cui le dichiarazioni della vittima, e dai riscontri, erano emersi abusi sessuali ripetuti, gravi e invasivi. Ma la donna, non ha mai fatto nulla per tutelare la bambina, e per mettere fine a ciò che il marito riteneva ormai una ...

Abusi sessuali sulla figlia di dieci anni, arrestato papà "orco" nel Palermitano: Arrestato papà "orco" nel Palermitano A conferma degli abusi ci sarebbero anche le parole della piccola, sentita da uno psicologo, e che avrebbe raccontato dinamiche e dettagli attendibili su quanto

