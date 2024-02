LIVE Civitanova-Halkbank Ankara 1-1 | Champions League volley in DIRETTA | 17-12 | prende il largo la squadra di Blengini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-12 ANZANIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! MUROOOOOOOOOOOOOO SU NGAPETH! 18-12 Out l’attacco di Matic! La Lube scappa verso la semifinale. 17-12 Yanttttttttt! Che copertura di Lagumdzija. 16-12 Matic sbaglia l’attacco. 15-12 L’attacco di Yant decolla trovando il tocco del muro. 14-12 Yant non riesce a passare su Ngapeth. 14-11 In rete la battuta di Ma’a. 13-11 Ngapeth esce alla grande dal muro a tre della Lube. 13-10 Palla trattenuta da Nimir in palleggio: gran servizio di Nikolov. 12-10 Lagumdzija supera tranquillamente il muro solitario di Ngapeth. 11-10 Servizio in rete di Lagumdzija. 11-9 Mani-out di Nikolov! Ma che difesa di Balaso su Ngapeth. 10-9 In rete il servizio dei turchi. 9-9 A segno Tayaz: set equilibratissimo. 9-8 ANZANI A MUROOOOOOOO SU NIMIR! 8-8 Servizio telefonato di Yant e ne approfitta ...