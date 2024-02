L’Atalanta spegne la luce a San Siro | troppa Inter | 4-0 senza appello

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano. La capolista ha un altro passo per. Il San-bis bergamasco è amaro: dopo l’1-1 contro il Milan, arriva una dura sconfitta contro l’, che vince agevolmente 4-0 e fugge verso lo Scudetto andando a +12 sulle inseguitrici, concedendo alla Dea l’illusione che dura un quarto d’ora. Ovvero: il tempo che il Var richiami Colombo per annullare la rete del potenziale vantaggio di De Ketelaere per colpa di un tocco di mano di Miranchuk. Alla ripresa del gioco, è solo. Epuò farci poco. La carta Pasalic a centrocampo, giocata da Gasperini per evitare che il diffidato De Roon incappi in gialli pesanti prima del Bologna, non paga i dividendi sperati. Hateboer a destra, tornato titolare dopo due mesi, regge come può, ma centralmente gli uomini di Inzaghi sfondano a ...