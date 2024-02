L’Arte dell’ascolto Il Padiglione Italia spinge la Biennale a “tendere l’orecchio“

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Due qui / To Hear. Con una traduzione solo apparentemente scorretta, che gioca sull’assonanza tra “two here“ (due qui) e “to hear“ (sentire/udire), già dal titolo il progetto espositivo per ilalladi Venezia (20 aprile – 24 novembre) è un invito all’ascolto, a ““ verso l’altro. Promosso dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, il progetto a cura di Luca Cerizza, è stato svelato ieri al Collegio romano. Una presentazione senza troppi “spoiler“ ma con un focus chiaro: celebrare la natura relazionale del suono, la supremaziasul visivo con "poche immagini e molte vibrazioni", ambienti nudi e "nessun tentativo di musealizzare lo spazio", interpretando il paradigma acustico come esperienza ...