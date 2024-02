La svolta firmata Arthur | Bonaventura e Gonzalez Uno dirige | uno canta e un altro fa gli assoli Il ritorno dei tre tenori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Uno ha preso la bacchetta in mano e ha diretto da par suo; l’hato come da tempo non gli capitava e anche il terzo, se pur non a livello dei primi due, ha fatto ascoltare qualche assolo dei tempi migliori. Li chiamano i tre, e forse non è un caso se con il loroad alti livelli si sia rivista la Fiorentina armonica dei tempi migliori, quella che come le sirene di Ulisse inva e stregava i marinai avversari col proprio canto. Già, i tre, ovveroMelo, Jack Sparrowe Nico. Il termine arriva da lontano, esattamente dal 1990, quando con i mondiali organizzati in Italia si pensò a un concerto colossal al Circo Massimo e furono chiamati ad esibirsi assieme i tre più grandi ...