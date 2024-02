La Sardegna di Todde | Risposta ai manganelli Spinta al campo largo | ora Calenda apre a Conte

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Larisponde con le matite ai", sostiene la neogovernatrice Alessandra. Una vittoria, quella alle elezioni regionali in, che è largamente sua. Senza che ancora le ultime 19 sezioni (su 1.844) siano state aggregate alggio della Regione,batte Truzzu di neanche tremila voti: 331mila a 328,5 mila; 45,4% a 45%. Quasi un’inezia. Ma che scava un baratro. Nell’epoca dell’eterno (e smemorato) presente, tanto basta scatenare gli entusiasmi dei fautori del: Pd e 5stelle in primis, che fino alla settimana scorsa non finivano di recapitarsi risentiti inviti a deporre le polemiche, punzecchiandosi sulle alleanze e schiaffeggiandosi su pace e guerra. Ma "l’aria è cambiata", si compiacciono adesso ...

