Inaugurati spazi per gli studenti | Un aiuto educativo e formativo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) ‘La tana delle idee’: è il nome dei locali comunalinei giorni scorsi a Sant’Agata in via XXI Aprile 1945, nella zona del centro sportivo.dedicati ad attività didattiche, educative, di sostegno agliper il successoe il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto, voluto dalla giunta, è stato realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Cadiai, grazie al sostegno della Regione attraverso il Fondo regionale per le persone con disabilità e all’impegno delle famiglie del territorio. ‘La tana delle idee’ è rivolta ai ragazzi residenti a Sant’Agata che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (o appena usciti dalla stessa) diversamente abili o in situazione di fragilità. I ragazzi aderenti al progetto, al momento tredici, possono frequentare uno o più ...