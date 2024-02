Il Tennis Club Faenza ripescato Sarà in serie B2 femminile Più spazio per Fabbri e Mamini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilè statoinB2: una decisione che ha cancellato la retrocessione dello scorso campionato. La società manfreda tornerà dunque ad avere nei campionati nazionali sia la principale squadrache quella maschile, neopromossa inB2. A loro si aggiunge la squadradiC regionale. "Nel settore maschile abbiamo fatto un investimento per mantenere e consolidare la squadra inB, allo scopo di garantire delle opportunità future ai nostri under 14, che stanno crescendo molto bene, e che in prospettiva potranno fare esperienza in un livello superiore al loro – spiega il direttore sportivo Marcello Sportelli –. In quello ...