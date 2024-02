Ihl Division I Stagione finita per Chiavenna Ko fatale nel ritorno a Vinschgau

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Niente impresa: èin Val Venosta la corsa dialle semifinali di IhlI. Nei pre-playoff, dopo aver perso all’andata, i verdeblù si sono arresi 2-1 aanche nella gara di. Gli uomini di coach Kavcic, passati subito in vantaggio con Tava, hanno cullato il sogno vittoria per più di cinquanta minuti. Nel finale però è arrivata la reazione dei tirolesi che hanno ribaltato la sfida, legittimando la qualificazione. In IhL invece è terminata la Regular Season e si sono delineati gli accoppiamenti dei quarti di finale Scudetto. Nella "classica" della categoria Varese ha superato 5-3 Caldaro chiudendo al primo posto il Master Round. Ai playoff i Mastini ora affronteranno l’abbordabile Feltreghiaccio. Nel Qualification Round secondo posto per Como, travolto 10-3 da ...

