Giornalista denuncia mascotte per violenze | “Mi ha abbracciata e baciata”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il club ha allontanato il dipendente temporaneamente dopo quanto accaduto: la donna è sotto shock ma andrà a fondo nella vicenda Scandalo nel mondo del calcio. È la storia di Gisele Kümpel,di Rádio Monumental, che di recente ha sportocontro laSaci dell’Internacional de Porto Alegre per molestie sessuali. La donna ha spiegato a ‘GloboEsporte’ che il personaggio della squadra a bordo campo le faceva costantemente dei gesti particolari quando si trovava dietro la porta durante la partita vinta contro il Gremio per 3-2.dell’Internaciol allontanata dal club (Ansa) – Notizie.comInfatti, nel momento in cui Alan Patrick ha segnato un gol, dice che lui “è venuto al mio fianco, mi ha abbracciato ed è rimasto lì. Anche con la maschera addosso, mi ha preso la testa e ha fatto il gesto di ...

'Discredito dell'esercito', il dissidente Orlov condannato a due anni e mezzo: Orlov è accusato di aver ripetutamente denunciato l'aggressione della Russia all'Ucraina ... secondo quanto riferito da un Giornalista dell'AFP presente in aula. Formalmente, Orlov era accusato di ...ansa

Navalny, la denuncia: "Non si trova agenzia funebre per i funerali" - SulPanaro | News: Come mai il capo dei servizi di intelligence ucraini dichiara ai giornalisti che Alexej Navalny non è stato ucciso, ma è morto per un trombo Kyrylo Budanov ha risposto ai giornalisti… Leggi ...informazione

"Molestie sessuali dal pupazzo mascotte": l'accusa shock, ecco dove: La Giornalista brasiliana Gisele Kumpel ha lamentato di essere stata abbracciata e baciata a bordo campo dal personaggio dell'Internacional Saci ...tuttosport