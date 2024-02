Falsi Poliziotti Derubano Anziana di 55mila Euro | Due Arresti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pescara - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Pescara nei confronti di due uomini di 40 e 27 anni, residenti a Pescara, accusati di aver commesso un furto di ingenti proporzioni lo scorso 11 febbraio ai danni di una donnadi 77 anni. I due sono stati individuati grazie all'intervento tempestivo dei testimoni che, avendo sospettato l'accaduto, hanno fornito utili informazioni fotografando l'auto utilizzata per la fuga. L'ingegnoso stratagemma dei due malviventi consisteva nel fingersi membri delle Forze dell'Ordine, dichiarando di dover effettuare delle verifiche all'interno della casa della vittima. Una volta ottenuto l'accesso, hanno persuaso la donna a mostrare loro il luogo dove custodiva denaro e gioielli, per poi sottrarre rapidamente l'ingente bottino e fuggire. La pronta segnalazione della ...

